Nettuno baseball, squadra unica: raggiunto l’accordo (Di giovedì 30 luglio 2020) Siglato l’accordo tra Nettuno BC 1945 e Nettuno baseball City per la squadra unica. Il nuovo consiglio direttivo del Nettuno BC 1945 sarà composto da: Fabio Bonifazi (Presidente), Leonardo Mazzanti (Tesoriere), Giulio Massi (Segretario), Marco Bianchi (Consiliere), Nicola D’Ambra (Consigliere), Gianluca Faraone (Consigliere). L’Assessore Ilaria Coppola ricoprirà il ruolo di consigliere e sarà la figura di garanzia in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale scelta dal Sindaco Alessandro Coppola. E’ con profondo orgoglio e con immensa soddisfazione che sono qui oggi ad annunciare uno storico accordo tra le due maggiori realtà seniores del baseball nettunese. Sono felice di comunicare che dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Nettuno baseball, squadra unica: raggiunto l’accordo - FabrizioMaretti : RT @Massimo60386626: #Diretta #streaming #NettunoMontefiascone #serieA2 #baseball DroneXfly Vi aspettiamo domenica 26 luglio dalle ore 15,3… - Massimo60386626 : #Diretta #streaming #NettunoMontefiascone #serieA2 #baseball DroneXfly Vi aspettiamo domenica 26 luglio dalle ore 1… - Massimo60386626 : #Diretta #streaming #NettunoMontefiascone #serieA2 #baseball DroneXfly Vi aspettiamo domenica 26 luglio dalle ore 1… - tusciatimes : Baseball, il WiPlanet Montefiascone si arrende all'Academy Nettuno - -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno baseball Nettuno baseball, squadra unica: raggiunto l’accordo Il Corriere della Città Baseball: il Cagliari pareggia a Bollate, in B pari tra Catalana e Academy Nettuno

Nell'A2 di baseball, buon pareggio per il Cagliari, che in casa del Bollate ha vinto gara1 0-7 ed è stato sconfitto 12-2 nel secondo incontro della serie. Prestazione straordinaria di Gabriele Angioi, ...

Montefiascone: A2 Baseball: WiPlanet torna in campo a Nettuno

Domenica prossima il girone D della serie A2 vede il WiPlanet affrontare la favorita del girone, quel Nettuno 1945 che ha comunque iniziato male il campionato, non sul campo, dove è risultato nettamen ...

Nell'A2 di baseball, buon pareggio per il Cagliari, che in casa del Bollate ha vinto gara1 0-7 ed è stato sconfitto 12-2 nel secondo incontro della serie. Prestazione straordinaria di Gabriele Angioi, ...Domenica prossima il girone D della serie A2 vede il WiPlanet affrontare la favorita del girone, quel Nettuno 1945 che ha comunque iniziato male il campionato, non sul campo, dove è risultato nettamen ...