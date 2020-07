MISTER TESSER: “A CREMONA PER CONQUISTARE IL PASS PER LA SEMIFINALE” (Di giovedì 30 luglio 2020) Trentottesima giornata di Serie BKT (diciannovesima – e ultima – di ritorno) per il Pordenone. Domani alle 21:00 la squadra neroverde fa visita alla Cremonese allo stadio Zini. MISTER Attilio TESSER ha presentato così la gara in conferenza stampa: “Vogliamo CONQUISTARE il PASS per la semifinale playoff. Sarebbe un ulteriore PASSo importante dopo quanto (tanto) fatto finora. Daremo tutto per centrare l’obiettivo. Così da poter avere qualche giorno di riposo che in questo periodo è davvero prezioso”. “Abbiamo qualche problema in difesa. Sono fuori De Agostini, Bassoli e Vogliacco, mentre Gasbarro non è al meglio”. “Sicuramente Strizzolo giocherà, vediamo se dall’inizio o a gara in corso. Fargli ... Leggi su udine20

Video Pordenone Salernitana (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 37^ giornata di Serie B. E’ pareggio su rigore. Allo Stadio Nereo Rocco di Trieste le formazioni di Por ...

Missione compiuta: il Pordenone accede aritmeticamente ai playoff. Lo fa impattando al 'Rocco' con la Salernitana. Soddisfatto mister Attilio Tesser in mixed zone: “Aver raggiunto i playoff matematica ...

