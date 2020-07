Milano, in due le rubano lo smartphone mentre legge un messaggio: lo scippo in diretta sulla metro (Di giovedì 30 luglio 2020) Lei legge un messaggio, mentre la metro si sta per fermare. I due ragazzi, alle sue spalle, le soffiano lo smartphone con uno scatto e scappano via. La polizia di Milano ha arrestato due cittadini originari del Marocco di 18 e 23 anni, irregolarmente in Italia, per lo scippo ai danni di una ragazza in stazione Centrale. Gli agenti, allertati dalle urla della donna, hanno subito rintracciato e arrestato i due ladri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

