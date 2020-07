Milan, Bennacer: «Se non sei perfetto, Ibrahimovic ti ammazza» (Di giovedì 30 luglio 2020) Ismael Bennacer ha parlato del contributo che dà alla squadra Zlatan Ibrahimovic Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del contributo che Zlatan Ibrahimovic dà alla squadra rossonera. «Ti aiuta tanto, con lui vuoi fare di più, non vuoi perdere una palla, vuoi dare il meglio perché lui cerca la perfezione. E se non la trovi ti ammazza, ma lui è così, ha ragione. EÈ giusto urlare quando sbagli qualcosa e non dire niente quando fai bene, è così che si impara e si diventa un giocatore di alto livello». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

