Mihajlovic duro con i suoi: 'Domenica meglio se restiamo a casa' (Di giovedì 30 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic duro con i suoi: "Domenica meglio se restiamo a casa". Record negativo per il Bologna: nessuno nella storia della Serie A aveva subito gol per 32 gare di fila. Leggi su gazzettadelsud

GazzettaDelSud : Mihajlovic duro con i suoi: 'Domenica meglio se restiamo a casa' - CrapanzanoRobin : RT @calciomercatoit: ??Il duro attacco di Sinisa #Mihajlovic a #Gasperini ??E voi da che parte state? - cristia_urbano : RT @calciomercatoit: ??Il duro attacco di Sinisa #Mihajlovic a #Gasperini ??E voi da che parte state? - calciomercatoit : ??Il duro attacco di Sinisa #Mihajlovic a #Gasperini ??E voi da che parte state? - meryanne61 : RT @orobico72: #Mihajlovic è un figo, è uno vero, è un duro, ma l'ha preso nel chiul anche stasera #AtalantaBologna -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic duro

Gazzetta del Sud

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, dopo la brutta sconfitta dei suoi contro la Fiorentina non le ha mandate a dire e non ha risparmiato le colpe ai suoi. Così Miha: “Non so cosa sia successo.Sinisa Mihajlovic è una furia dopo la pesante sconfitta incassata dal suo Bologna contro la Fiorentina. Le parole del tecnico Sinisa Mihajlovic ha commentato molto duramente la sconfitta incassata dal ...