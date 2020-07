Lettera aperta a Vittorio Sgarbi (Di giovedì 30 luglio 2020) Egregio signor Sgarbi, Sono un cittadino qualunque e mi permetto di contattarla in merito al convegno negazionista del Covid-19 svoltosi recentemente in Senato e da lei organizzato. Ora nessuno intende impedirle di avere le proprie convinzioni a riguardo, com'è giusto che sia. Siamo in democrazia e quindi le libertà di pensiero e di opinione devono essere garantite. La questione in realtà è un'altra. Ci sono stati i negazionisti della Shoah, quelli che credono che la Terra sia (...) - Tribuna Libera / Sgarbi Vittorio Leggi su feedproxy.google

Ormai scaduta la cassa integrazione per Covid, dal 1° agosto i 151 addetti dello stabilimento govonese rimarranno privi di provvidenze. I sindacati valutano di avanzare direttamente la richiesta al Mi ...

All’iniziativa, spiegano i promotori, seguirà la consegna, in Prefettura, di una lettera aperta, indirizzata a Sergio Mattarella, a Giuseppe Conte, ai presidenti delle Camere e ai governatori delle ...

