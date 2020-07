Inzaghi ad Ascoli con una difesa da inventare: i convocati del Benevento (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’ultima fatica prima del rompete le righe. L’ultima partita in serie B prima di proiettarsi verso l’Olimpo del calcio italiano. Domani sera il Benevento sarà impegnato al “Del Duca” di Ascoli e Pippo Inzaghi dovrà fare i conti con tante defezioni che hanno ridotto il numero di difensori a disposizione del tecnico piacentino. Nell’elenco dei convocati mancano, oltre a Viola, Antei, Letizia, Tuia, Volta e lo squalificato Caldirola. Contro i bianconeri di Dionigi è prevedibile una linea a quattro composta da Gyamfi e Barba al centro, con Maggio a destra e il giovane Rillo a sinistra. Da segnalare, infine, i rientri di Vokic e Schiattarella. Questo l’elenco dei 22 calciatori ... Leggi su anteprima24

PicenoTime : Benevento, Inzaghi ne convoca 22 per la gara di Ascoli. Tante assenze soprattutto in difesa - ottopagine : Ascoli - Benevento, ecco i convocati di Inzaghi #Benevento - TV7Benevento : ASCOLI-BENEVENTO, I CONVOCATI DI MISTER INZAGHI... - PicenoTime : VIDEO Benevento, festa promozione in vista dell'Ascoli. Le voci di Inzaghi e Maggio (“Vogliamo chiudere al meglio”)… - infoitsport : Benevento- Chievo 0-1, Inzaghi: “Ad Ascoli per agguantare due record”. Moncini: “Sarà partita vera” -