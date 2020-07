Incidente Alex Zanardi, Le Ultime Notizie dall’Ospedale (Di giovedì 30 luglio 2020) Alex Zanardi, reduce da una nuova operazione alla testa all’ospedale San Raffaele di Milano, resta stabile e questo fa sperare in un miglioramento del quadro clinico dopo il terribile Incidente dello scorso giugno. Robusto Biagioni, il primo medico che è intervenuto per rianimare Zanardi subito dopo lo scontro tra un camion e la handbike su cui correva il campione, ha commentato: “Non bisogna esagerare con l’ottimismo ma allo stesso tempo neppure cadere nel peggior pessimismo“. Nella sua lotta tra la vita e la morte, Zanardi ha sempre accanto a sé la moglie Daniela, a cui si è aggiunto nei giorni scorsi il loro figlio Niccolò. Pronti a trasmettergli tutto il loro amore e la loro energia positiva. Leggi su youreduaction

CasaLettori : RT @erredieffe46: La Gazzetta dello Sport, 12 maggio 2003: 20 mesi dopo il terribile incidente, Zanardi si ribella al suo destino e torna… - erredieffe46 : La Gazzetta dello Sport, 12 maggio 2003: 20 mesi dopo il terribile incidente, Zanardi si ribella al suo destino e… - MLGcopyright : RT @lacittanews: Da Bebe Vio ad Annalisa Minetti, passando per Martina Caironi e decine di altri. Tutti cantano, a modo proprio, uno dei pe… - lacittanews : Da Bebe Vio ad Annalisa Minetti, passando per Martina Caironi e decine di altri. Tutti cantano, a modo proprio, uno… - interrisnews : La vita in bilico di Alex Zanardi: un esempio per le persone disabili e non solo...FORZA ALEX ???? #COVID19 #COVID… -