Hagia Sophia in miniatura verrà costruita da Assad (Di giovedì 30 luglio 2020) Con il recente cambiamento dello status di Hagia Sophia da museo in moschea da parte di Erdogan, la Siria propone la costruzione di un’identica basilica ma in miniatura. La basilica verrà costruita con l’aiuto del suo alleato strategico, la Russia. Una risposta diretta alla politica espansionistica Turca in Siria. Hagia Sophia rinascera in Siria Il … Leggi su periodicodaily

Hama (Agenzia Fides) – Con il placet del governo di Damasco, e con il sostegno di settori politici e militari russi, potrebbe presto entrare nella fase operativa la costruzione di una chiesa intitolat ...

Turchia, Santa Sofia disinfettata dopo la preghiera

Le grandi folle continuano a visitare Hagia Sophia dopo la sua trasformazione in moschea. Come si vede in queste immagini il comune di Istanbul sta effettuando operazioni di disinfezione per impedire ...

