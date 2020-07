Grosso pino cade su uomo e bambina ai giardini pubblici: entrambi in ospedale (Di giovedì 30 luglio 2020) San Casciano Val di Pesa, Firenze,, 30 luglio 2020 - Paura ai giardini pubblici di San Casciano in piazza della Repubblica . Intorno alle 23 della serata di mercoledì un Grosso pino è caduto e ha ... Leggi su lanazione

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 30 luglio 2020 - Paura ai giardini pubblici di San Casciano in piazza della Repubblica. Intorno alle 23 della serata di mercoledì un grosso pino è caduto e ha travo ...

Danilo Rea, Biagio Izzo e Luchè a San Salvo, tre eventi musicali nel rispetto delle regole anti Covid

Il primo spettacolo sarà quello di Danilo Rea, in programma l’11 agosto, jazzista di grande spessore artistico e pianista di Mina, Claudio Baglioni e Pino Daniele ... Non ha bisogno di grosse ...

