Gherardo Colombo lancia ong ResQ per salvare migranti in mare (Di giovedì 30 luglio 2020) Nasce a Milano con l'obiettivo di "restare umani" ResQ-People Saving People, associazione (e da pochi giorni anche Onlus) creata da un gruppo di amici che, "stanchi di vedere morire migliaia di persone nel tentativo disperato di attraversare il Mediterraneo, hanno deciso di rompere il muro dell'indifferenza".La presidenza all'ex pm di Mani pulitePresidente onorario dell’Associazione è l'ex pm di Mani pulite Gherardo Colombo. "Mi sono posto una semplice domanda: sarei contento se qualcuno mi venisse a salvare se stessi annegando in mare? Sì, sarei contento". Colombo ha ricordato che "questa iniziativa è in stretta connessione e risponde alla nostra legge fondamentale: la Costituzione che dice all'articolo 3 che tutti noi siamo importanti e che nel nostro paese ... Leggi su tg24.sky

HuffPostItalia : Gherardo Colombo: 'Prima salviamo i migranti, poi ne parliamo' - Open_gol : Nasce la ong ResQ per il soccorso nel Mediterraneo. Presidente l’ex magistrato di Mani Pulite Gherardo Colombo: «Ch… - giornalettismo : 'Se stessi annegando vorrei che qualcuno venisse a salvarmi? Ho risposto sì'. Buon lavoro a #ResQ di Gherardo… - SkyTG24 : Gherardo Colombo lancia ong ResQ per salvare migranti in mare - lapapera50 : -