Follia a Latina, insegue un’auto e la butta fuori strada, poi massacra di botte il conducente già ferito: arrestato 39enne di Nettuno (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia stradale di Latina – Distaccamento di Aprilia, unitamente a personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Latina, nel tardo pomeriggio di ieri 29 luglio, hanno proceduto all’arresto di un trentanovenne di Nettuno, a seguito di accertamenti conseguenti ad un grave incidente stradale occorso nel Comune di Latina, per il reato di tentato omicidio volontario, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per aver causato un sinistro con feriti. Leggi anche: Folle inseguimento a Latina, prima si speronano e si scontrano, poi passano alle mani: grave un uomo I fatti I fatti: alle ore 10,45 circa perveniva, sull’utenza convenzionale 113 della Questura di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

