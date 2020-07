Essere tolleranti per vivere meglio (Di giovedì 30 luglio 2020) Chi non vorrebbe una vita migliore, più semplice e leggera? La chiave che porta a questo cambiamento si chiama tolleranza, ed è presto detto perché. Ciascuno di noi non dovrebbe mai pensare di Essere “arrivato” ma dovrebbe migliorare ed evolversi sempre nel corso dell’esistenza. Il momento di coltivare la tolleranza è qui, adesso. Non esiste un solo modo di vedere il mondo, di vivere, di comportarsi o di pensare. Uscite dalla vostra zona di comfort. Essere tolleranti non è solo un regalo che fate agli altri, ma soprattutto a voi stessi. . Per seguire la pillola di Mindfulness “Cresci con l’arte della tolleranza” clicca e ascolta qui Leggi su dilei

valeria1970eu : @JuveMer93851167 @Frances04153877 @AngeloBraga2 Estate e caldo sarà ancora per 1 mese e mezzo? Per cui cerchiamo di… - jack40654332 : Abbiamo i nostri anziani che non riescono ad arrivare a mettere insieme il pranzo con la cena e dobbiamo essere tol… - evalida : @_giovannigrasso @debora_ergas È verissimo, e pensare che per anni e anni teneva tutto dentro soffrendo con i suoi… - biancolavoro : I colleghi perfetti non esistono, cercate di essere tolleranti. Se le cose non vanno, impegnatevi a risolverle. Da… - TricomiF : RT @CBugliano: @CavaliereNero_ BENE! Basta con l'essere tolleranti nei confronti di chi è intollerante. -

Ultime Notizie dalla rete : Essere tolleranti In Ticino si litiga parecchio con i vicini di casa Ticinonline Wall Street prudente. Milano in rosso con spread a quota 150

Sempre secondo l'esperto, "il presidente Powell durante la conferenza stampa sarà più esplicito riguardo il target di inflazione del 2%, suggerendo che potrebbero essere tollerati futuri overshooting" ...

L'orgoglio di Fontana in aula. "Basta, non tollero dubbi"

La versione del governatore Attilio Fontana dura un'ora e 3 minuti. «Non posso tollerare che si dubiti della mia integrità e di quella dei miei familiari» tuona addomesticando la rabbia ed esibendo l' ...

Sempre secondo l'esperto, "il presidente Powell durante la conferenza stampa sarà più esplicito riguardo il target di inflazione del 2%, suggerendo che potrebbero essere tollerati futuri overshooting" ...La versione del governatore Attilio Fontana dura un'ora e 3 minuti. «Non posso tollerare che si dubiti della mia integrità e di quella dei miei familiari» tuona addomesticando la rabbia ed esibendo l' ...