Elisa Isoardi prima in silenzio ma ora chiede aiuto ad Antonella Clerici “ti prego, pensaci tu” (Di giovedì 30 luglio 2020) La “Prova del cuoco” è terminata ma non per la pausa estiva , è terminata definitivamente. Questo è quanto hanno deciso i vertici Rai ritenendo che sia un programma che non ha più niente da dire al pubblico italiano. Il programma, che va in onda da circa 20 anni, ha visto al timone all’inizio Antonella Clerici, poi Elisa Isoardi che l’ha sostituita durante il periodo della maternità, poi ancora la Clerici e, infine, quando Antonella ha deciso di ritirarsi un po’ di più a vita privata la Isoardi ancora una volta. La prova del cuoco non andrà più in onda E’ stato un programma un po’ tormentato dal punto di vista della conduzione perchè fino a quando ... Leggi su baritalianews

romi_andrio : RT @LaStampa: Le nuove sfide della conduttrice Rai che parteciperà a “Ballando con le stelle”, poi la guida di “Check-up”: “La Prova del cu… - LaStampa : Le nuove sfide della conduttrice Rai che parteciperà a “Ballando con le stelle”, poi la guida di “Check-up”: “La Pr… - JohSogos : RT @LaStampa: Elisa Isoardi a cuore aperto: “In vacanza da sola (con il cane) ma non ho mai detto no alla vita. Il futuro? Vorrei metter su… - StampaCuneo : Elisa Isoardi a cuore aperto: “In vacanza da sola (con il cane) ma non ho mai detto no alla vita. Il futuro? Vorrei… - LaStampa : Elisa Isoardi a cuore aperto: “In vacanza da sola (con il cane) ma non ho mai detto no alla vita. Il futuro? Vorrei… -