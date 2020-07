Due anni di prigione per dei video su TikTok (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Tribunale del Cairo ha condannato sei giovani donne con l'accusa di aver violato i «valori familiari» Leggi su media.tio.ch

paola_demicheli : Abbiamo deciso di fare l'enorme operazione di #Alitalia anche e soprattutto per questo motivo: immettere l'azienda… - gennaromigliore : Sarebbe bastato un minimo sforzo del presidente Emiliano e della maggioranza in questi 5 anni, per evitare che 2000… - mirellaliuzzi : Un'indagine durata due anni con oltre 50 audizioni che hanno chiarito aspetti che dovrebbero essere portati alla co… - merlinoontheweb : @essexelle @RobTallei Piccino sembra abbia sei anni. Ma ne ha più di sessant'anni, tre figli due matrimoni in chies… - vitoofwall82 : @Emiliangiolo Gli avevano dato tre anni e mezzo, poi ridotti a uno. Sicuramente un po’ si, ha influito perché l’ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Due anni Giornata mondiale Tigre, due anni per raddoppiare esemplari - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Mondo Rai/appuntamenti e novità

Rai1 propone per la serata di giovedì 30 luglio alle 21.25 la divertente commedia "Scusate se esisto!" con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Stefania Rocca, Ennio Fantastichini, Marco Bocc ...

ENI, i conti del primo semestre 2020. Cambia la politica dei dividendi

Nel periodo in esame i ricavi della gestione caratteristica sono stati pari a 22,03 miliardi, in contrazione del 40% rispetto ai 36,98 miliardi ottenuti nella prima metà del 2019. Nel periodo in esame ...

Rai1 propone per la serata di giovedì 30 luglio alle 21.25 la divertente commedia "Scusate se esisto!" con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Stefania Rocca, Ennio Fantastichini, Marco Bocc ...Nel periodo in esame i ricavi della gestione caratteristica sono stati pari a 22,03 miliardi, in contrazione del 40% rispetto ai 36,98 miliardi ottenuti nella prima metà del 2019. Nel periodo in esame ...