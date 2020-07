Dopo Temptation Island Anna e Andrea stanno ancora insieme? Spunta un indizio (Di giovedì 30 luglio 2020) La storia d’amore tra Anna Boschetti e Andrea Battistelli è sopravvissuta a Temptation Island? Un indizio lascia credere di si Va in onda stasera 30 luglio 2020 l’ultima puntata di Temtation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, scopriremo finalmente se le coppie rimaste nel villaggio usciranno insieme o separate. In moltissimi si chiedono se Anna e Andrea stanno ancora insieme, la loro relazione è sopravvissuta al reality delle tentazioni? Seppur con molte difficoltà e incomprensioni i due sono intanto rimasti nel villaggio per tutta la durata del programma, 21 giorni. Il comportamento di ... Leggi su nonsolo.tv

