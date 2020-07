Dall’Inghilterra: Aké può approdare al Manchester City (Di giovedì 30 luglio 2020) Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della BBC, il giovane difensore Nathan Benjamin Aké, in forza al Bournemouth, può approdare al Manchester City per oltre 40 milioni di euro. Il calciatore, classe 1995 sarebbe il rinforzo ideale per la retroguardia dei Citizens. Pep Guardiola sarebbe felice di abbracciare il ragazzo che è cresciuto esponenzialmente con la maglia del Bournemouth, realizzando anche 11 reti in 121 presenze. Secondo la BBC, l’affare non è ancora chiuso, ma l’affare sembra imminente. Foto: Espn.com L'articolo Dall’Inghilterra: Aké può approdare al Manchester City proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

