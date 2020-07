Crescono i positivi (289). A Jesolo un focolaio partito da una moschea (Di giovedì 30 luglio 2020) Manila Alfano Nel Veneto contagiati 4 camerieri islamici del Bangladesh. Mugello, 300 in quarantena La sfida è isolare. Identificare e circoscrivere i nuovi casi d Covid, i focolai. Sono 289 i nuovi casi di coronavirus. Martedì erano stati 212. Sei le vittime ieri, (il giorno prima erano state 12 e solo due regioni, Umbria e Basilicata, non registrano nuovi positivi. Le persone attualmente positive in Italia sono 12.616 (+7), mentre le vittime da inizio epidemia salgono così a 35.129 e i pazienti in terapia intensiva sono 38. Un pericolo che non si può certo dichiarare passato. «L'Italia, in questo momento, è il paese più sicuro d'Europa, spiega Gianni Rezza, direttore generale prevenzione del ministero della Salute, ma attenzione agli asintomatici. La risposta è stata molto coesa, dura e coraggiosa. Il ... Leggi su ilgiornale

