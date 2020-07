Coronavirus, 129 migranti positivi in ex caserma nel trevigiano (Di giovedì 30 luglio 2020) TREVISO, ITALPRESS, - E' stato completato lo screening di ospiti e operatori del centro accoglienza per migranti all'ex caserma Serena, nel trevigiano. Complessivamente sono stati eseguiti 315 tamponi,... Leggi su gazzettadiparma

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.616 • Deceduti: 35.129 (+6, +0,02%) • Dimessi/… - repubblica : Coronavirus: 129 positivi nel Centro accoglienza nel Trevigiano [aggiornamento delle 13:04] - HuffPostItalia : Migranti, 129 positivi al coronavirus in un centro d'accoglienza nel Trevigiano - CTAMELLINI : RT @repubblica: Coronavirus: 129 positivi nel Centro accoglienza nel Trevigiano [aggiornamento delle 14:15] - danieledann1 : ??#Coronavirus: 129 positivi al centro di accoglienza presso l'ex Caserma Serena del comune di #Casier, in provincia… -