Come si vota e quale maggioranza serve per l’autorizzazione a procedere contro Salvini (Di giovedì 30 luglio 2020) Alle 9.30 è iniziata la discussione a Palazzo Madama per decidere sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms. Il voto finale sulla risoluzione, che si basa su quanto deciso lo scorso 26 maggio dalla Giunta per le elezioni e per le immunità del Senato (presieduta da Maurizio Gasparri). Ed è qui che, a differenza di quanto accaduto con il caso Gregoretti, arriva una netta differenza. All’epoca, infatti, erano i parlamentari che volevano un processo nei confronti dell’allora ministro dell’Interno a dover avere la maggioranza (assoluta) a Palazzo Madama. Oggi, visto il diniego espresso e approvato in giunta, deve essere il leader della Lega a cercare di ottenere quei 160 voti a favore per evitare di finire davanti ai giudici. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

