“Bobo Vieri e Andrea Pucci hanno litigato: erano inseparabili, oggi non si parlano più” (Di giovedì 30 luglio 2020) Da essere inseparabili a non parlarsi più. È la parabola dell’amicizia tra Bobo Vieri e Andrea Pucci, come rivela il settimanale Chi. Il legame tra l’ex calciatore dell’Inter e il comico era cosa nota a tutti nel mondo dello spettacolo ma poi è successo qualcosa che rovinato il loro rapporto. “erano considerati inseparabili, tra uscite di coppia, eventi benefici, pranzi e cene con gli amici – si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini -. oggi i due hanno smesso di parlarsi, di seguirsi sui social e hanno bruscamente interrotto il loro rapporto. Che cosa sarà successo?”. Dai diretti interessati non è arrivato nessun commento sull’indiscrezione, intanto ... Leggi su ilfattoquotidiano

peppega80 : @90ordnasselA @vieri_bobo @RomeluLukaku9 Se quel naso potesse parlare... - MarcoLe86931402 : @90ordnasselA @vieri_bobo @RomeluLukaku9 Nella gabbietta. - maurirada2 : Grande bobo..dove siete pappagalli ?? @vieri_bobo @RomeluLukaku9 - Tafuro_Riccardo : @90ordnasselA @vieri_bobo @RomeluLukaku9 @vieri_bobo tale #PasqualeGuarro, sedicente giornalista, non più di quattr… - NIncoronato : @90ordnasselA @AMIN1908 @vieri_bobo @RomeluLukaku9 Ahahahah ma quanto sta fregato? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Bobo Vieri Corruzione: mazzette al Consorzio autostrade siciliane, arrestato funzionario Cas (3) Affaritaliani.it