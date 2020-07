Benevento, Inzaghi: “Ci godiamo la promozione, prevedo una stagione dura”. E su Ibrahimovic… (Di giovedì 30 luglio 2020) "Ci stiamo ancora godendo il momento di una stagione irripetibile".Parola di Pippo Inzaghi. Una stagione sportiva piena di successi conditi da ottime prestazioni che hanno permesso alle Streghe di poter vivere nuovamente l'esperienza della massima serie italiana dopo due anni dall'ultima volta. Un'emozione unica e indescrivibile che il tecnico del Benevento, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha provato a raccontare così: "Siamo stati il miglior attacco del campionato, ma penso che chi vince il campionato è la squadra che prende meno gol. Alleno perché mi diverto - ha proseguito -, adesso ci prendiamo una pausa e gustiamo il momento, poi comincerà un campionato impegnativo".VIDEO, il Benevento torna in Serie A: Pippo ... Leggi su mediagol

Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 22 calciatori convocati per la gara di domani 31 luglio, ore 21:00, presso lo stadio “Cino e Lillo Del ...Il presidente ha risposto ai giornalisti a margine della festa celebrata nel Teatro Romano di Benevento per la promozione in serie B della quadra sannita di Oreste Vigorito, guidata da Pippo Inzaghi.