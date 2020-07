Ascolti Tv mercoledì 29 luglio 2020 Superquark e Come Sorelle testa a testa (Di giovedì 30 luglio 2020) Ascolti Tv mercoledì 29 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Superquark2.053 milioni e 11.6% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Come Sorelle 1×04 1a Tv 1.982 milioni e 11.4% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chi l’ha visto? 1.540 milioni e 8.6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Chicago Fire 7×12-13-14 1aTv1.353 milioni e 7.6% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % NCIS 16 (replica) 730 mila e 4.3% (dalle 22 a 23:37) 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Mediterraneo 705 mila e 4% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Madame 490 mila e 2.6% Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Africa?434 mila ... Leggi su dituttounpop

