Andrea Vianello e la rinascita dopo l’ictus, il Cda Rai lo nomina all’unanimità direttore di RaiNews: “Ci metterò tutta la passione che ho” (Di giovedì 30 luglio 2020) Andrea Vianello, giornalista ed ex direttore di Rai Tre, è stato promosso a direttore di RaiNews. Il via libera è arrivato dal Consiglio di Amministrazione della Rai, all’unanimità. L’ex direttore Antonio Di Bella, che ha gestito il canale di informazione per tutta la pandemia con numerose finestre informative sui canali Rai, tornerà a ricoprire il ruolo di corrispondente dagli Stati Uniti, anche per seguire le prossime elezioni presidenziali. La nomina di Andrea Vianello è stata accolta con un plauso generale da colleghi ed esponenti del mondo dello spettacolo. “Una grande testata del servizio pubblico, una realtà piena di futuro e di talenti, un canale all ... Leggi su ilfattoquotidiano

