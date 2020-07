Zenga: Essere sotto esame è normale, io ad esempio sto finendo la sessione estiva (universitaria) (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'articolo Zenga: Essere sotto esame è normale, io ad esempio sto finendo la sessione estiva (universitaria) proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

CentotrentunoC : L'OPINIONE | Che #Cagliari sarebbe potuto essere - e cosa potrebbe essere nel futuro - se Walter #Zenga avesse avut… - OdeonZ__ : Cagliari, Zenga: 'Io in discussione? Fa parte del gioco. Il presidente è arrabbiato' - infoitsport : Zenga: “Il presidente è arrabbiato. Essere in discussione fa parte del gioco. Non mi aspetto regali dalla Juventus” - sportli26181512 : Cagliari, Zenga: 'Io in discussione? Fa parte del gioco. Il presidente è arrabbiato': Cagliari, Zenga: 'Io in discu… - clikservernet : Zenga: “Essere messo in discussione fa parte del gioco. Juve? Non regalerà nulla” -