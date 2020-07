Torna Take Two su Paramount Channel, la prima e unica stagione in onda dal 29 luglio (Di mercoledì 29 luglio 2020) La sfortunata Take Two, serie light crime di ABC cancellata dopo una sola stagione, Torna in onda in Italia su Paramount Channel dal 29 luglio. Nata dai produttori di Castle proprio per riempire il vuoto lasciato dalla longeva serie con Nathan Fillion e Stana Katic, questo procedural con protagonista femminile Rachel Bilson ha debuttato negli Stati Uniti nel 2018 con la sua prima ed unica stagione. I bassi ascolti ne hanno decretato la cancellazione dopo appena 13 episodi. In Italia Take Two ha debuttato su Paramount Channel nel gennaio 2019 e ora Torna in onda in replica nel palinsesto estivo ogni mercoledì in ... Leggi su optimagazine

guanciot_ta : chi torna a nyc con me ?? mi fa male il cuoricino pls take me back devo vedere ancora 18284 musei - bakuvhoe : @ackerbondage take care bub! torna quando lo riterrai opportuno e ti sentirai meglio ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Take Shiva pubblica il suo freestyle Take 2 - lacasadelrap.com Lacasadelrap Inter torna al secondo posto, Napoli sconfitto per 2-0

MILANO (ITALPRESS) - L'Inter vince e si riappropria del secondo posto ad una giornata dalla fine del campionato dopo il momentaneo sorpasso dell'Atalanta. Il Napoli inciampa e resta a quota 59 punti d ...

Premio Impresa Ambiente, torna il riconoscimento per aziende green

Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - A cinque anni dall’ultima edizione ritorna il Premio Impresa Ambiente il più alto riconoscimento italiano per le imprese private e pubbliche che si siano distinte in un’o ...

MILANO (ITALPRESS) - L'Inter vince e si riappropria del secondo posto ad una giornata dalla fine del campionato dopo il momentaneo sorpasso dell'Atalanta. Il Napoli inciampa e resta a quota 59 punti d ...Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - A cinque anni dall’ultima edizione ritorna il Premio Impresa Ambiente il più alto riconoscimento italiano per le imprese private e pubbliche che si siano distinte in un’o ...