Temptation Island, Antonio Zequila: “Antonella Elia e Pietro hanno un copione. Si stanno usando a vicenda” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Antonella Elia ha preso a schiaffi Pietro delle Piane, il suo fidanzato, per un bacio dato a un’altra e per alcune frasi che lui ha detto. Stiamo parlando di Temptation Island, il ribattezzato “reality delle corna” di Canale5. Protagonisti assoluti di questa edizione, Antonella e Pietro starebbero recitando un copione. Parole di Antonio Zequila, ex coinquilino della Elia nella Casa del Grande Fratello. “hanno già scritto il copione. Faranno finta di tradirsi, si lasceranno e poi, una volta usciti, si rimetteranno insieme progettando un matrimonio che non si farà mai – ha raccontato al settimanale Nuovo Tv – Lei lavora in televisione da tanti anni, ... Leggi su ilfattoquotidiano

