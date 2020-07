Rugby: è morto Andy Haden, ex capitano degli All Blacks (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lutto nel Rugby, è morto Andy Haden, l’ex capitano All Blacks della Nuova Zelanda. Dal 2003 combatteva contro la leucemia Grande lutto nel mondo del Rugby internazionale in particolare in quello neozelandese. È morto a sessantanove anni Andy Haden, storico capitano degli All Blacks della Nuova Zelanda negli anni Ottanta. Con quella maglia aveva giocato centodiciassette partite di cui quarantuno sfide a livello nazionale. Aveva esordito nel 1977 e l’ultima gara l’aveva disputata contro l’Argentina nel 1985. Dal 2003 combatteva contro la leucemia. Oggi è arrivata la notizia che gli appassionati non avrebbero ... Leggi su bloglive

EVDeMat : Oggi è morto Duz un amico di rugby di mio figlio lo conoscevo era un ragazzone simpatico un po'sovrappeso morto d'i… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby morto Rugby: morto Andy Haden, ex capitano degli All Blacks Corriere dello Sport Rugby: morto Andy Haden, ex capitano degli All Blacks

Lutto nel rugby neozelandese. Andy Haden, ex seconda linea e capitano degli All Blacks, è deceduto a 69 anni per un tumore. Aveva giocato in totale 117 partite con la maglia della sua nazionale, tra c ...

Rugby, Nuova Zelanda: morto Andy Haden, ex capitano degli All Blacks

Nel 2003 aveva annunciato l'inizio di un ciclo di chemioterapia per combattere una leucemia linfatica cronica che lo ha portato alla morte Lutto nel rugby neozelandese. Andy Haden, ex seconda linea e ...

Lutto nel rugby neozelandese. Andy Haden, ex seconda linea e capitano degli All Blacks, è deceduto a 69 anni per un tumore. Aveva giocato in totale 117 partite con la maglia della sua nazionale, tra c ...Nel 2003 aveva annunciato l'inizio di un ciclo di chemioterapia per combattere una leucemia linfatica cronica che lo ha portato alla morte Lutto nel rugby neozelandese. Andy Haden, ex seconda linea e ...