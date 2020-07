Roma: nasconde in una cantina armi e munizioni, in manette 42enne (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Eur hanno arrestato un 42enne Romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione abusiva di munizioni e omessa denuncia di materiali esplodenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo e detenzione di giocattoli trasformati in armi. I Carabinieri, al termine di una mirata attività informativa, hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, l’hanno perquisita e, nella pertinente cantina, hanno rinvenuto e sequestrato 73 cartucce calibro 9x17e due pistole a salve prive del tappo rosso. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato mentre l’arrestato, a seguito del rito direttissimo, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma: nasconde in una cantina armi e munizioni, in manette 42enne - StereoMike4 : @Ruttosporc Caro pischello che si nasconde dietro ad una tastiera,se ti fai i cazzacci tuoi fai un favore all'umanità! Sempre forza Roma! - Andrea0606061 : @NelloAng Il comune REGALA soldi ad Atac, NASCONDE i debiti sotto il tappeto e si vanta di aver risanato un bilanci… - MilviaCastaldi : Favolacce (2020) Fratelli D’Innocenzo Film ambientato in una zona periferica di Roma, viene raccontato il dramma d… - Marco_Evang : RT @917BasilStreet: @Marco_Evang @Ern4Pel Analisi perfetta di un episodio che, alla fine, nasconde due fatti: la Roma, diciamo, viene “aiut… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nasconde Roma: nasconde in una cantina armi e munizioni, in manette 42enne Il Corriere della Città Piazza Dior a Lecce, visibilità non è sinonimo di valorizzazione

Da salentino, non nascondo che avrei provato un certo orgoglio nel vedere ... Pensiamo alle celebri sfilate in piazza di Spagna a Roma: a chi verrebbe in mente di coprire la facciata della chiesa di ...

Cagliari, maxi ruota panoramica più alta dei palazzi di via Roma: “Ossigeno per i commercianti del centro storico”

Eccola, la maxi ruota panoramica che prende forma al porto di Cagliari. I primi “ferri” sono stati posizionati dagli operai tra il molo Sanità e la Calata via Roma. Alta quarantacinque metri, lo “sche ...

Da salentino, non nascondo che avrei provato un certo orgoglio nel vedere ... Pensiamo alle celebri sfilate in piazza di Spagna a Roma: a chi verrebbe in mente di coprire la facciata della chiesa di ...Eccola, la maxi ruota panoramica che prende forma al porto di Cagliari. I primi “ferri” sono stati posizionati dagli operai tra il molo Sanità e la Calata via Roma. Alta quarantacinque metri, lo “sche ...