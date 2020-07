Renegade 4xe e Compass 4xe: la prova su strada delle Jeep ibride plug-in (Di mercoledì 29 luglio 2020) 4xe, l’ibrido plug-in secondo Jeep, debutta su Renegade e Compass. Entrambe prodotte nello stabilimento di Melfi in Basilicata, Renegade e Compass 4xe –negli allestimenti Limited, S e Trailhawk– sono pionieri dell’evoluzione verde di Jeep. Il powertrain 4xe Le vetture elettrificate di Jeep montano un motore a combustione interna, turbo quattro cilindri a benzina da 1,3 litri. Due i livelli di potenza: 130 o 180 cavalli. A lui si aggiungono altri due motori elettrici. Uno anteriore collegato al motore. Installato sulla cinghia degli ausiliari aiuta a ottimizzare la dinamica del motore termico. Serve inoltre per generare l’alta tensione. E uno da 60 cavalli posizionato sull’asse posteriore. A dargli vita una ... Leggi su wired

MaxOlivo90 : JEEP - Ibride plug-in al debutto: al volante delle Renegade e Compass 4xe - VIDEO - vlntnc : Jeep Compass e Renegade 4xe, come vanno su strada e in off-road le ibride plug-in - PirovanoPaolo : #Repost @motorpad (@get_repost) ··· Jeep apre l'era dell'elettrificazione con le #renegade e #compass #4xe #plugin… - fisco24_info : Jeep Compass e Renegade 4xe, come vanno su strada e in off-road le ibride plug-in: Il cuore delle nuove versioni gr… - SatiriAuto : Con le nuove Jeep® Renegade e Compass 4xe Plug-In Hybrid, il futuro di Jeep® è all’insegna dell’elettrificazione, d… -