“Qui finisce male!”. Temptation Island, Lorenzo mette in guardia Manila: cosa è successo alla coppia “più solida” del programma (Di mercoledì 29 luglio 2020) Temptation Island, la coppia Amoruso – Nazzaro è la più solida di questa edizione, eppure le confessioni dell’ex Miss Italia fanno tentennare l’ex calciatore, che teme di vedere da un momento all’altro di veder finire la sua storia. Lorenzo Amoruso all’interno del Villaggio dei fidanzati è un padre, un amico e un confidente. Il percorso all’interno di Temptation Island lo ha fatto emergere come personaggio ed è anche molto amato sui social. Con Manila Nazzaro hanno un bellissimo rapporto d’amore, eppure le confessioni delle ultime settimane di Manila lo fanno soffrire. Durante una serata insieme agli altri si è lasciato andare alla malinconia e ... Leggi su caffeinamagazine

juventusfc : HT | Finisce qui una prima frazione combattuta, con tre buone occasioni per noi firmate #AlexSandro, #Rabiot e… - forumJuventus : ??????FINISCE QUI #JuveLazio 2-1! La Juve si prende i 3 punti in questo incontro importante e si mantiene a +8 in cima… - redbus2012 : RT @sabrimaggioni: Noi siamo qui a scrivere su Twitter mentre oggi il governo ha compiuto un colpo di stato. Signore e Signori, la democra… - Lo_Scoglionato : Così finisce una epoca dove i soldi finivano al nord e Roma ladrona dei Partiti di Mafia capitale. Da qui la protes… - francoliver2 : RT @sabrimaggioni: Noi siamo qui a scrivere su Twitter mentre oggi il governo ha compiuto un colpo di stato. Signore e Signori, la democra… -

Ultime Notizie dalla rete : “Qui finisce Ghali: «La mia fidanzata Mariacarla Boscono? Mi ama anche se la carriera finisce» Sette del Corriere della Sera