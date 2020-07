Pensioni ultime notizie: riforma assegni dal 2022, le novità del governo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Pensioni ultime notizie: riforma assegni dal 2022, le novità del governo Pensioni ultime notizie: prima dell’emergenza sanitaria governo e sindacati si erano incontrati più volte (e avrebbero dovuto incontrarsi nuovamente) per discutere costruttivamente della riforma generale del sistema Pensionistico. Il virus ha cambiato le carte in tavola e stravolto le priorità del Paese. Quello che ora si sa è che Quota 100 resterà fino a scadenza naturale, quindi fino al 31 dicembre 2021, dopodiché, a partire dal 1° gennaio 2022, bisognerà evitare lo scalone di 5 anni, il grande intervallo che da un ... Leggi su termometropolitico

infoitinterno : Riforma pensioni 2021: come cambiano le modalità di pensionamento, ultime novità - Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI/ Le richieste dei sindacati al Governo (ultime notizie) - infoiteconomia : Riforma pensioni 2020, ultime Proietti (Uil): 14 proposte al Governo e esito dell'incontro - infoiteconomia : Pensioni, ultime oggi Ghiselli (Cgil): Quota 100 resta, ma obiettivo è superare la Fornero - TermometroPol : ?? Anche il viceministro dell'Economia Antonio Misiani interviene su #Quota100 dichiarando che servono misure differ… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni ultime

che negli ultimi mesi sono cambiate anche le date di pagamento delle pensioni. Difatti, sempre per via del Coronavirus, e per evitare che si creino assembramenti presso gli uffici postali, è stato ...Di certo, le pensioni avranno un capitolo dedicato nella prossima legge ... senza dimenticare la salvaguardia degli ultimi esodati. Proposte che Catalfo ha promesso di valutare con attenzione insieme ...