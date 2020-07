Nubia Watch, ufficiale il primo smartwatch con display AMOLED flessibile che segue il polso (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nella giornata odierna Nubia ha presentato il primo smartWatch al mondo ad essere equipaggiato con un display AMOLED flessibile, in grado quindi di seguire la curva del polso: Nubia Watch. La società cinese controllata da ZTE ha lavorato in silenzio in questi ultimi anni, in modo tale da essere pronta a portare sul mercato uno smartWatch innovativo. Ed ecco quindi Nubia Watch che continua la strada intrapresa dal prototipo Nubia Alpha mostrato al Mobile World Congress del 2019. Partiamo dall’elemento più importante, il display, un pannello AMOLED flessibile con una diagonale di ben 4 pollici e una ... Leggi su ilfattoquotidiano

