L’incredibile serie di cattiverie dette da Pietro sulla sua fidanzata Antonella Elia (fermatelo) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Io non so se fate parte di quella fetta di spettatori che guardano Temptation Island però fanno finta di no perché Temptation Island è trash, ma nel caso sappiate che fate malissimo perché vi togliete il piacere massimo che è commentare Temptation Island. Discutere della bandana modello Berlusca nelle sue estati sarde con Apicella di Lorenzo, il fidanzato di Manila Nazzaro. Di Annamaria che si ripiglia il fidanzato nonostante lui le sia fedele quanto Capezzone a un partito. Delle orecchie di Ciavy, che nelle serate ventose prendono anche Tele Al Jazeera. Di Anna, secondo la quale il fidanzato Andrea deve fare una scelta d’amore: o le dà un figlio o le dà la carta di credito Platinum. Ma nulla coinvolge e acchiappa quanto la storia tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro, ... Leggi su tpi

