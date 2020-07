Light Up the Music: 5 domande a Han (Di mercoledì 29 luglio 2020) Han, che all’anagrafe risponde al nome di Giulia Fontana, è una ragazza sognante e dalle melodie accattivanti, una cantautrice che scrive per scavare dentro se stessa e per comprendersi fino in fondo, facendo ordine. Con lei abbiamo parlato del bisogno di evasione dal luogo in cui si è cresciuti, del bisogno di utilizzare l’arte e la danza per esprimersi meglio e della voglia di tornare ad emozionarsi con il pubblico. Leggi su vanityfair

CEOLodgeStan : Sapete cosa dato che siete dei cessi tasteless non me ne frega niente di chi vince la classifica perchè non ve li m… - miicheelaam : @sabry1dlp visto che hai un vestito “dress is catching the light” (what a feeling)...è il massimo che posso consigl… -

Ultime Notizie dalla rete : Light the Dying Light: il DLC Hellraid è stato ufficialmente rinviato IGN Italia Limita le perdite Piazza Affari

(Teleborsa) - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Poco mosso l'S&P-500, che segna a Wall Street un +0,01%. L'Euro / Dollaro USA continu ...

“La tua estate in Valle Varaita”, ritorna il concorso di Pontechianale in modalità "light"

La partecipazione è aperta dal 20 agosto al 10 settembre attraverso l'invio di messaggio privato alla pagina Facebook “Proloco Pontechianale” Il concorso fotografico “La tua estate in Valle Varaita”, ...

(Teleborsa) - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Poco mosso l'S&P-500, che segna a Wall Street un +0,01%. L'Euro / Dollaro USA continu ...La partecipazione è aperta dal 20 agosto al 10 settembre attraverso l'invio di messaggio privato alla pagina Facebook “Proloco Pontechianale” Il concorso fotografico “La tua estate in Valle Varaita”, ...