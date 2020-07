Lecce, Lucioni: “Abbiamo dimostrato di non mollare mai” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Nello spogliatoio tiriamo le somme dei novanta minuti appena finiti, il mister ci ha ripetuto quello che ci ha detto dopo la sconfitta di Genova. Abbiamo dimostrato anche questa sera di non mollare mai“. Così Fabio Lucioni dopo il successo del Lecce contro l’Udinese, che tiene aperta la possibilità di salvezza nell’ultima giornata della Serie A 2019/2020. “Questo è lo spirito del Lecce, è inaspettato giocarcela ma ci siamo e diciamo la nostra – ha spiegato il capitano giallorosso a Sky Sport – Siamo legati anche al risultato del Genoa, noi dobbiamo fare il nostro compito e cercare di portare a casa quella vittoria che potrebbe valere la salvezza“. Leggi su sportface

