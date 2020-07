Laura Chiatti fan di Temptation Island e Uomini e Donne: “Io amo Gemma Galgani!” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Laura Chiatti, intervistata tra le pagine del settimanale Chi in edicola da oggi con il suo nuovo numero, oltre a parlare della sua storia d’amore con l’attore Marco Bocci, ha svelato di essere una grandissima estimatrice di Temptation Island e Uomini e Donne. Laura Chiatti fan di Temptation Island e Uomini e Donne: “Impazzisco per... L'articolo Laura Chiatti fan di Temptation Island e Uomini e Donne: “Io amo Gemma Galgani!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

