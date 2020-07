Io e Te, Pierluigi Diaco ospita Nina Zilli e lancia un appello ad Amadeus (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel salotto pomeridiano di Io e Te, Pierluigi Diaco ha ospitato una delle voci più talentuose del panorama musicale italiano: Nina Zilli. Come sempre affiancato da Katia Ricciarelli e da Santino Fiorillo, curatori rispettivamente di spazi dedicati alla lirica e al gossip, il giornalista, dopo la scheda di presentazione realizzata da Paola Tavella, ha dato il via all’intervista all’artista piacentina, che ha spento 40 candeline lo scorso 2 febbraio. Il ‘padrone di casa’ di Io e Te le ha subito fatto presente di averla vista poche volte nelle vesti d’intervistata. La Zilli – che all’anagrafe si chiama Maria Chiara Fraschetta e che ha scelto il suo nome d’arte in onore di Nina Simone – ha affermato ... Leggi su dilei

