Infinito Immobile, ora il record di Higuain è ad un passo

Ciro Immobile non si ferma più. L'attaccante campano sta vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera e da quando veste la maglia della Lazio il suo rendimento è cresciuto a dismisura. In 177 partite l'ex Borussia Dortmund ha messo a segno 124 gol mostrando una continuità disarmante.

Nella gara contro il Brescia l'attaccante ha siglato il suo gol numero 35 in campionato, il 38° stagionale superando Lewandowski nella classifica della Scarpa d'Oro. Nella prossima partita contro il Napoli, Immobile può eguagliare il record di gol di Higuain nella stagione '15/16: 36 gol.

Vantaggio illusorio dell’Hellas con il rigore di Amrabat, poi il pokerissimo biancoceleste con la tripletta del proprio attaccante (ora a 34 reti in campionato, -2 dal record del Pipita), Milinkovic-S ...

LIVE Lazio-Cagliari 2-1, Serie A calcio in DIRETTA: Milinkovic e Immobile danno la vittoria ai biancocelesti, che prenotano la Champions

Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di serata con le news, le cronache e gli approfondimenti di OA Sport. LAZIO (3-5-2) Strakosha 6; Patri ...

