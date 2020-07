Il centrodestra si astiene sullo scostamento di bilancio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Con 170 sì, 4 contrari e 133 astenuti è passato al Senato lo scostamento del bilancio da 25 miliardi proposto dal governo. I 25 miliardi serviranno per la copertura finanziaria del decreto agosto che prevede la proroga degli ammortizzatori sociali già in atto. Roma. "Una scelta di campo", come r Leggi su ilfoglio

CommentoRimosso : RT @MPenikas: FQ: Scostamento di bilancio e piano di riforme, la maggioranza è compatta: 170 sì al Senato. Il centrodestra si astiene http… - clikservernet : Scostamento di bilancio e piano di riforme, la maggioranza è compatta: 170 sì al Senato. Il centrodestra si astiene - Noovyis : (Scostamento di bilancio e piano di riforme, la maggioranza è compatta: 170 sì al Senato. Il centrodestra si astien… - jokervilma : RT @MPenikas: FQ: Scostamento di bilancio e piano di riforme, la maggioranza è compatta: 170 sì al Senato. Il centrodestra si astiene http… - 7marj : RT @MPenikas: FQ: Scostamento di bilancio e piano di riforme, la maggioranza è compatta: 170 sì al Senato. Il centrodestra si astiene http… -