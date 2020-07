Hysaj, ‘o mese nunn’è ssempe ‘e trentuno (Di mercoledì 29 luglio 2020) E cche ne parlammo a ffà guagliú! ‘O Napule ajere a nnotta jette a Mmilano contr’â Bbisciona e ffacette n’ata fijura marrò e nsi’ a mmo ggià so’ ‘a bbellezza ‘e ‘na duzzina!abbuscanno pe ddoje a zzero senza essere capace ‘e fà manco ‘o cellechío ê lucale ca, p’’a verità, nun facetteno cape d’angiulo, ma ô mmacare foveno capace ‘e sfruttà ‘nu paro d’accasione bbone: ‘a primma cu Dd’Ambrosio ca a ll’unnicesimo apprufittaje ‘e ‘nu sfregazzo (sbavatura)’e Mario Rui ca s’’o perdette i ‘a siconna cu Llautaro Martinez(zo) ca ô sittantatriesimo, nun cuntrastato da nisciuno, futtette dô lemmeto ô Lungagnone ca pe pparta soja se menaje ‘nterra quase ... Leggi su ilnapolista

HIGHLIGHTS INTER NAPOLI – Il match tra Inter e Napoli disputatosi allo stadio Meazza di San Siro si è appena concluso con la vittoria dei padroni di casa per due reti a zero. Una partita non troppo en ...Cinquantotto gol fatti in trentasette partite, media di 1.57 a incontro. Se non lo specificassimo noi, quasi nessuno potrebbe pensare che si tratta del rendimento realizzativo del Napoli di quest'anno ...