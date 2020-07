Highlights e gol Lazio-Brescia 2-0, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Lazio batte 2-0 il Brescia nell’ultima apparizione stagionale allo Stadio Olimpico. Nella sfida valida per la 37° giornata di Serie A 2019/2020, i biancocelesti hanno vinto agevolmente rimanendo in corsa per il secondo posto, a -1 dall’Inter e a parimerito con l’Atalanta. Decisive le reti di Correa ed Immobile, con quest’ultimo che ha toccato quota 35 reti scavalcando Lewandoski nella corsa per la scarpa d’oro. Di seguito la sintesi. PAGELLE E TABELLINO Lazio-Brescia Leggi su sportface

SkySport : ?? LA PENNELLATA DI CALHANOGLU ?? ? La punizione del turco finisce sotto l’incrocio dei pali. Per il '10' del Milan q… - news24_napoli : HIGHLIGHTS Sampdoria Milan: gol e azioni salienti del match - infoitsport : VIDEO – Inter-Napoli 2-0, Serie A: gol e highlights della partita - nebulosa_mente : Ho recuperato solo ora gli highlights di ieri e mi pare di essermi persa una partita molto interessante. Ho visto u… - CalcioNapoli24 : -