Gwyneth Paltrow e l'ex fidanzato strafatto che svenne nella Jacuzzi di Rob Lowe (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gwyneth Paltrow ricorda uno dei suoi ex fidanzati più esemplari con l'amico di sempre Rob Lowe, che ancora ride nel ripensare all'episodio della Jacuzzi e di quello che successe subito dopo. Gwyneth Paltrow fa una passeggiata per il viale dei ricordi e richiama alla mente l'ex fidanzato strafatto che, durante una festa, finì con il perdere i sensi nella vasca idromassaggio dell'amico e collega Rob Lowe. Ospite al podcast di Lowe, l'attrice di Shakespeare in Love e Iron Man Gwyneth Paltrow ha fatto una bella chiacchierata col suo BFF, e come sempre tra persone che si conoscono da una vita, gli argomenti imbarazzanti non sono certo mancati. Come quella ... Leggi su movieplayer

