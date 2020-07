Gianrico Tedeschi è morto: l’attore noto per lo spot delle caramelle Sperlari (Di mercoledì 29 luglio 2020) E’ morto Gianrico Tedeschi, l’attore delle caramelle Sperlari di Carosello ci ha lasciato, aveva compiuto 100 anni da poco E’ morto Gianrico Tedeschi, l’attore è deceduto ieri sera a 100 anni, che aveva compiuto da poco. Tedeschi è morto dove abitava, a Crabbia di Pettenasco. Tutti lo ricordano senza dubbio come volto legato al Carosello, che è stato per tanto tempo un vero e proprio appuntamento. Ma soprattutto il volto di Tedeschi è legato in maniera particolare alle caramelle Sperlari, che pubblicizzava da tempo. Gianrico Tedeschi però non era solo un ... Leggi su kontrokultura

GassmanGassmann : Gianrico Tedeschi, grande attore. RIP.???? - RaiNews : Nella sua casa a Pettenago - _MiBACT : #GianricoTedeschi, il cordoglio del ministro @dariofrance: «Scompare un protagonista del teatro italiano. Nella lun… - Tranviereincaz1 : RT @AndreaMarano11: Addio a Gianrico Tedeschi: divenne attore di teatro in un lager - elenabiancagius : RT @Anpinazionale: Ciao Gianrico... Che dolore per tutti noi (Gianrico Tedeschi, attore ed ex deportato, 20 aprile 1920 - 27 luglio 2020)… -