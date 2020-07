Germania, ora la badessa pro migranti viene processata (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giuseppe Aloisi Una badessa tedesca sarà processata per aver ospitato una migrante che era stata espulsa. La donna eritrea era arrivata in Baviera, passando dall'Italia Una madre badessa a processo per aver ospitato una migrante destinata all'espulsione: in Germania succede anche questo. La consacrata in questione è madre Mechtild Thürmer, mentre la scenografia di questa storia è la Baviera. La terra del papa emerito Joseph Ratzinger, oltre che la zona rinomatamente più cattolica della patria teutonica. La madre badessa, nonostante un provvedimento di espulsione diramato nei confronti di una migrante di origine eritrea, ha continuato ad offrire accoglienza a questa persona presso il convento benedettino che dirige: questo è il motivo per cui la ... Leggi su ilgiornale

