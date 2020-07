Di Biagio: «Troppo irreale per essere vero. Sono molto deluso» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Di Biagio pesantemente avvilito dopo la prestazione della Spal al Bentegodi di verona, una sconfitta che pesa ulteriormente Di Biagio pesantemente avvilito dopo la prestazione della Spal al Bentegodi di verona, una sconfitta che pesa ulteriormente. Troppo irreale- «Troppo irreale per essere vero, Sono molto deluso. Ho visto una squadra spenta, non propositiva, che non ha di fatto giocato. Mi dispiace ora dovrò cercare di mettere in campo un undici contro la Fiorentina perché abbiamo una situazione di infortunati davvero difficile. La retrocessione? C’è tanta amarezza ma Sono convinto che se ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Biagio Troppo Di Biagio: «Troppo irreale per essere vero. Sono molto deluso» Calcio News 24 Verona-Spal: Di Biagio deluso "squadra non ha giocato"

(ANSA) - VERONA, 29 LUG - E' avvilito Gigi Di Biagio dopo la prestazione della Spal al Bentegodi. "Troppo irreale per essere vero, sono molto deluso. Ho visto una squadra spenta, non propositiva, che ...

Di Biagio: “Siamo in emergenza, ma non va bene fare queste figure”

La penultima fatica (si fa per dire) dei biancazzurri va in archivio con un 3-0 a favore dell’Hellas Verona. Il destino della SPAL è già stato deciso da qualche partita e la tanto auspicata reazione d ...

