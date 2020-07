Debutto record per Taylor Swift con 80 milioni di ascolti (Di mercoledì 29 luglio 2020) E' la star dei record. Taylor Swift Non perde un colpo. Il nuovo album ' Folklore ' conquista le classifiche di tutto il mondo, imponendosi come uno dei dischi più apprezzati da pubblico e critica del ... Leggi su tgcom24.mediaset

e_ma_nue_le : @IlContiAndrea 97.8 milioni di stream sono stati registrati per l'intero catalogo musicale, folklore ha debuttato c… - T_Russo_ : RT @Bubu_Inter: Lukaku a 23 gol in Serie A nel debutto in Italia, a 2 gol dal record nerazzurro di Ronaldo. Ricordiamo la sua crisi person… - eia58 : RT @Bubu_Inter: Lukaku a 23 gol in Serie A nel debutto in Italia, a 2 gol dal record nerazzurro di Ronaldo. Ricordiamo la sua crisi person… - Bubu_Inter : Lukaku a 23 gol in Serie A nel debutto in Italia, a 2 gol dal record nerazzurro di Ronaldo. Ricordiamo la sua cris… - IAMDOPINGFREE : RT @atleticaitalia: #atletica Martedì a #Cles il debutto di Yeman Crippa nei 1500, poi #Rovereto il 5 agosto ???? ?? A #Montecarlo il 14 agos… -

Ultime Notizie dalla rete : Debutto record Debutto record per Taylor Swift con 80 milioni di ascolti TGCOM Debutto record per Taylor Swift con 80 milioni di ascolti

E' la star dei record. Taylor Swift Non perde un colpo. Il nuovo album "Folklore" conquista le classifiche di tutto il mondo, imponendosi come uno dei dischi più apprezzati da pubblico e critica del 2 ...

Boxe femminile: Seniesa Estrada mette ko Miranda Adkins in soli 7 secondi, è record

Più che un incontro di boxe è stato un "massacro". Miranda Adkins è durata appena 7 secondi sul ring contro la campionessa dei pesi WBC Silver light flyweight Seniesa Estrada in una sfida che è entrat ...

E' la star dei record. Taylor Swift Non perde un colpo. Il nuovo album "Folklore" conquista le classifiche di tutto il mondo, imponendosi come uno dei dischi più apprezzati da pubblico e critica del 2 ...Più che un incontro di boxe è stato un "massacro". Miranda Adkins è durata appena 7 secondi sul ring contro la campionessa dei pesi WBC Silver light flyweight Seniesa Estrada in una sfida che è entrat ...