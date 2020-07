Coronavirus, il positivo del Siviglia è Gudelj: lo conferma lui stesso (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, Gudelj è il giocatore del Siviglia positivo al Covid-19, il giocatore con un tweet comunica ufficialmente il proprio stato di salute Coronavirus, Gudelj è il giocatore del Siviglia positivo al Covid-19, il giocatore con un tweet comunica ufficialmente il proprio stato di salute LO conferma LUI stesso- A confermarlo è lui stesso tramite i propri canali social: “I test hanno confermato la mia positività al Covid-19. Voglio informare tutti che sto bene, non ho alcun sintomo e voglio tornare al più presto insieme ai miei compagni per aiutare il club a conseguire gli obiettivi in questo finale di stagione. Grazie a tutti ... Leggi su calcionews24

SkySport : Mariano positivo al Covid, cosa succede ora in Champions? - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Un giocatore del Siviglia è risultato positivo al coronavirus: il 6 agosto c'è la Roma ? - SkySport : Siviglia, un positivo al Coronavirus - MLGcopyright : RT @nuova_venezia: Medico dell'ospedale di Mirano con sintomi in servizio: è positivo al Coronavirus - EuropaCalcio : #Siviglia #Coronavirus componente positivo a sette giorni dall'#Europa #League - #EuropaCalcio -