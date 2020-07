Chiesa: «Futuro? Prima la partita contro la SPAL poi ne parleremo» (Di giovedì 30 luglio 2020) Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la bella vittoria della Fiorentina contro il Bologna. Le sue parole Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la bella vittoria della Fiorentina contro il Bologna. Le sue parole. IACHINI – «Iachini mi ha dato tantissimo quest’anno. Abbiamo scherzato, gli ho detto ‘provo a fare tripletta’ e alla fine ci sono riuscito. Abbiamo dimostrato di crederci anche se non abbiamo più obiettivi. Futuro di Iachini? Deve decidere la società. Da quando è arrivato ci ha dato una grandissima impronta e tutta la squadra è con lui». RUOLO – «Mi ha provato dove c’era bisogno, gli ho detto da subito che sono a disposizione e per lui avrei giocato in qualsiasi ... Leggi su calcionews24

sportface2016 : #FiorentinaBologna, le parole di #Chiesa: 'Non ci sono problemi per il futuro, parleremo con la società' - Fiorentinanews : #Iachini: 'Volevo aiutare #Chiesa a battere il record di gol e ci sono riuscito. Il mio futuro? Ho un bel rapporto… - FiorentinaUno : POSTPARTITA, Chiesa: “Futuro? Prima la Spal poi parlerò con la società” - fcin1908it : Per Chiesa richiesta di 70 mln. Lui sul suo futuro: 'Valuteremo con la Fiorentina' - - violanews : Iachini: 'Mio futuro? Ottimo rapporto con la società, ne parleremo con tranquillità. Chiesa...' -… -