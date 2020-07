CAMERA APPROVA SCOSTAMENTO BILANCIO (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Anche la CAMERA, dopo il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo SCOSTAMENTO del pareggio di BILANCIO. I sì sono stati 326, gli astenuti 222, un solo voto contrario.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

